Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.
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Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Москва 2416:19

Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Вечерняя Москва15:56

В «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для москвичей

РБК16:22

Москвичи смогут узнавать расписание прогулок для своего дома на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва»

Эхо Москвы16:06

«Яндекс.Карты» подключили к сервису с расписанием прогулок для москвичей

Lenta.ru16:38

На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:26

Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

RT на русском15:25
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
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Происшествия

В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
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Общество

В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
REGNUM 16:28
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Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
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Здоровье

Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
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Экономика

Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
RT на русском 08:11
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
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Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
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Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья

Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.
Lenta.ru 02:28
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
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Футбол

Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
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Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 18:55
Происшествия

Пациент: на Сахалине создают риски для заражения коронавирусом

Соавтор ИА Sakh.com по имени Сергей уверен, что на Сахалине создается высокий риск заражения коронавирусом в обсерваторах.
Сахалин.Инфо 21:36
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

С начала года в стране умерли почти столько же людей в трудоспособном возрасте, сколько за весь 2019-й.
Канал 7+ 26 мая в 09:35
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Общество

Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае

Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
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Армия и оружие

JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)

ИноСМИ 18:50
Общество

На Алтае продлили запрет на работу санаториев и турбаз

На Алтае продлили временный запрет на работу санаториев, других домов отдыха, турбаз и отелей на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:36
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Общество

«Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Европе

Российская сеть "Вкусвилл" вышла на рынок Европы, открыв свой первый магазин в Нидерландах, говорится в сообщении компании.
ТАСС 11:39
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Наука

Археологи выяснили, почему древние цивилизации погибали

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Культура

Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube

Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 19:25
Общество

Иркутский нейрохирург Александр Семёнов стал Заслуженным врачом России

Звание Заслуженного врача России присвоено врачу Иркутской городской клинической больницы N3 Александру Семёнову.
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Кино

Дафни Кин пришлось побить Хью Джекмана, чтобы получить роль в «Логане»

REGNUM 08:20
Общество

Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для кафе и ТЦ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в среду, 27 мая на своей странице в Instagram об утверждении формы документа.
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Происшествия

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Интерфакс 06:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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