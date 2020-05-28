Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.
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Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Происшествия
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
Общество
В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
REGNUM 16:28
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Экономика
Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики
Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
RT на русском 08:11
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья
Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.
Lenta.ru 02:28
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 18:55
Происшествия
Пациент: на Сахалине создают риски для заражения коронавирусом
Соавтор ИА Sakh.com по имени Сергей уверен, что на Сахалине создается высокий риск заражения коронавирусом в обсерваторах.
Сахалин.Инфо 21:36
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
С начала года в стране умерли почти столько же людей в трудоспособном возрасте, сколько за весь 2019-й.
Канал 7+ 26 мая в 09:35
Общество
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Общество
На Алтае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
На Алтае продлили временный запрет на работу санаториев, других домов отдыха, турбаз и отелей на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:36
Общество
«Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Европе
Российская сеть "Вкусвилл" вышла на рынок Европы, открыв свой первый магазин в Нидерландах, говорится в сообщении компании.
ТАСС 11:39
Наука
Археологи выяснили, почему древние цивилизации погибали
Rusargument 15:27
Культура
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 19:25
Общество
Иркутский нейрохирург Александр Семёнов стал Заслуженным врачом России
Звание Заслуженного врача России присвоено врачу Иркутской городской клинической больницы N3 Александру Семёнову.
ИркСиб 07:52
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для кафе и ТЦ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в среду, 27 мая на своей странице в Instagram об утверждении формы документа.
Kursk.com вчера в 13:07