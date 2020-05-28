Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои. «Прогулочный режим» в тестовом формате начнет действовать в столице с 1 июня.
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На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
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