Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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с чего всё началось
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.РБК10:23
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В честь юбилея студии Arkane к ее первой игре открыт бесплатный доступ
Фанатское сообщество создано в честь двадцатилетия студии.
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Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
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Эксперт добавила, что калининградские рестораторы сохранили весь персонал, хотя предприятия сейчас находятся в критическом состоянии.
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Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
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Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru 13:57
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Общество
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Газета.Ru 11:47
Общество
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Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
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Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
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Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
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Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Здоровье
Еще в одном поселке Нижегородской области сняли карантин
Еще в одном населенном пункте Нижегородской области снят карантин по коронавирусу.
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Здоровье
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Японская девушка, представитесь СМИ Асука Токуяма сообщила, как она попала в клинику с подозрением на коронавирус.
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Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
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Трамп подпишет указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, направленный на регулирование работы социальных сетей.
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Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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