Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках, говорится в сообщении мэрии.
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с чего всё началось
На сайте мэрии Москвы опубликовали
 карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.
РБК10:23

Подробнее о событии

Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

ТАСС15:17

Жители столицы могут узнать график прогулок на портале мэра Москвы

Вечерняя Москва10:53

Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

RT на русском15:25

График прогулочных дней для жителей каждого дома стал доступен горожанам на официальном сайте мэра Москвы

Агентство Москва11:15

На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:26

Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Москва 2409:26

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

РБК10:23
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