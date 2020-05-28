с чего всё началось

График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

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