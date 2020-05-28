Коронавирус
ИнтерфаксГрафик прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии
График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
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На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.РБК10:23
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