Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Сильный ветер повалил деревья, их листья и ветки попали в ливневую канализацию, заверил он.

Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию

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