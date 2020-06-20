Общество
КоммерсантъПричиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию
Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Сильный ветер повалил деревья, их листья и ветки попали в ливневую канализацию, заверил он.
Читать в источнике
Оценить679
Подробнее о событии
Показать все источники
Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Домогаров перестал уважать зрителей после ситуации с Ефремовым
КМВ Новости вчера в 05:44
Армия и оружие
В США был совершён запуск авиабомбы StormBreaker
Первыми оружие получат истребители F/A-18E/F Super Hornet, а также F-15 Eagle, затем - F-35 Lightning II.
Discover24 12:35
Политика
Президент Туркмении не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM вчера в 14:56
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Политика
Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение.
Lenta.ru 13:29
Политика
Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК 14:02
Транспорт
Движение транспорта на ряде улиц в Москве восстановлено
Движение транспорта на ряде улиц в Москве восстановили.
Агентство Москва 10:18
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
Июль в Кировской области ожидается теплым с минимумом осадков
Июль в Кировской области ожидается теплым с минимумом осадков.
ГТРК Вятка 11:15
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Культура
Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК 12:05
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro станет пикапом
Компания Geely сертифицировала в Китае очередную интересную новинку – пикап на базе полноразмерного кроссовера Atlas Pro.
Автоновости дня 02:40
Общество
Первый за время эпидемии концерт в Мариинском театре посвятят медикам
Мариинский театр даст первый концерт после введения ограничительных мер в Петербурге из-за эпидемии коронавируса, его посвятят медработникам, сообщили в Смольном.
ЗакC.Ру 06:45
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия 13:00
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
Футбол
«Барселоне» будет трудно выиграть титул чемпиона Испании, считает Пике
"Барселоне" будет сложно завоевать титул чемпиона Испании по футболу, не стоит рассчитывать на то, что мадридский "Реал" потеряет очки, заявил защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике.
РИА Новости 03:30
Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
Культура
Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске
В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
Городские известия (г. Курск) 10:30
Шоу-бизнес
Михаил Жванецкий: «Лежу. Очень плохо себя чувствую»
StarHit.ru 13:00
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело вчера в 04:26
Общество
От сердечно-сосудистой недостаточности умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова сообщила журналистам причину смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Live24 вчера в 01:28