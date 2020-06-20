Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс». По словам заммэра, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 70% месячной нормы осадков.

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.

Энергетика Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 31

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 15

Футбол «Торино» и «Парма» не выявили победителя Футболисты «Торино» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Пармой».

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 45

Общество Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. 388

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 564

Политика Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведёт переговоры с Индией и Китаем и пытается помочь этим странам преодолеть проблемы в отношениях. 1

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 456

Футбол «Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K