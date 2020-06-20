Общество

ВедомостиВедомостиВласти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс». По словам заммэра, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 70% месячной нормы осадков.
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Пётр Павлович Бирюков
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации.
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