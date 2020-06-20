Общество
ВедомостиВласти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс». По словам заммэра, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 70% месячной нормы осадков.
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Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10
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Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
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В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
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Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Microsoft внезапно обновила Windows 7
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The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
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StarHit.ru 18 июня в 23:30
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По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
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Ведомости 18 июня в 14:22
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Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru 13:42
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
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Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
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Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов
Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский.
News.ru 04:47
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Политика
Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведёт переговоры с Индией и Китаем и пытается помочь этим странам преодолеть проблемы в отношениях.
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Правозащитники сообщили число задержанных в Белоруссии после пикетов
После итоговых предвыборных пикетов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии около 80 человек задержали правоохранители 19 июня, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».
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Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
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Мешки с человеческими останками найдены на пляже в Сиэтле
Правоохранители начали расследование в связи с обнаружением на пляже в Сиэтле нескольких мешков с человеческими останками.
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