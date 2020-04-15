Столичный бюджет сохранит социальную ориентированность, несмотря на сокращение поступлений в городскую экономику из-за эпидемиологической обстановки, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

с чего всё началось

Источник «Медузы» в мэрии объяснял эту закупку желанием властей сэкономить. По его словам, закупку бордюров впервые объявили на три года, что давало возможность в условиях кризиса приобретать их по ценам этого года.

Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

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