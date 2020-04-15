Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

Источник «Медузы» в мэрии объяснял эту закупку желанием властей сэкономить. По его словам, закупку бордюров впервые объявили на три года, что давало возможность в условиях кризиса приобретать их по ценам этого года.
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с чего всё началось

Бюджет Москвы останется социально ориентированным

Столичный бюджет сохранит социальную ориентированность, несмотря на сокращение поступлений в городскую экономику из-за эпидемиологической обстановки, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:10

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Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

Ведомости12:18

Мэрия Москвы отменила закупку бордюров на 16 млрд рублей

Медиазона12:09

В Москве отложили благоустройство на 13 млрд руб

Московский Комсомолец10:35

Москва отказалась от закупки для проведения благоустройства на 13 млрд рублей

Коммерсантъ11:52

Московские власти отменили закупку бордюров на 16 миллиардов рублей

Дождь10:24

Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства

РИА Новости09:36

Москва отложила закупки на 13 млрд рублей для благоустройства

Интерфакс10:10
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Армия и оружие

Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию

НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru вчера в 08:15
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Общество

Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
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Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
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Экономика

НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом

Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.
Политика Сегодня вчера в 22:34
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Экономика

Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода

Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
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Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
1,1K
Политика

Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,5K
Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки

Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
2,4K
Здоровье

Андрей Бочаров поручил выплатить медикам по 1 тысяче рублей на проезд

Медикам поручено подготовиться к ухудшению ситуации.
Волжский.ру 06:47
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Биатлон

Касперович считает, что вокруг главы СБР слишком много разговоров

В последнее время вокруг действий президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева слишком много разговоров, есть ряд вопросов, но необходимо дождаться заседания правления союза, считает тренер Александр Касперович.
РИА Новости 10:04
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1,1K
Финансы

Доллар превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
4
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,2K
Футбол

Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»

Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru 12:39
Здоровье

64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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Наука

Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
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Общество

Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробнее на своем личном сайте о новых мерах поддержки, разработанных правительством.
Москва. Северо-Запад 05:18
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,2K
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
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Общество

Врач предостерег от использования самодельных антисептиков

Врач-фармаколог Игорь Федоров сообщил о том, что использование самодельных антисептиков может быть смертельно опасно По его словам, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирусную инфекцию.
Вестник Кавказа 02:21
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Происшествия

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил пешехода на остановке

REGNUM 12:14
Общество

Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции

Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 11:48
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Космос

В небе над Благовещенском столкнулись звезды

Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета 13 апреля в 03:14
Технологии

Apple раскрыла данные о передвижениях людей во время пандемии

"Открытая статистика передвижения людей поможет в борьбе с COVID-19", — считает руководство компании.
Pravda.Ru 11:54
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
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