Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
Источник «Медузы» в мэрии объяснял эту закупку желанием властей сэкономить. По его словам, закупку бордюров впервые объявили на три года, что давало возможность в условиях кризиса приобретать их по ценам этого года.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Столичный бюджет сохранит социальную ориентированность, несмотря на сокращение поступлений в городскую экономику из-за эпидемиологической обстановки, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию
НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru вчера в 08:15
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Экономика
НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом
Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.
Политика Сегодня вчера в 22:34
Экономика
Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Политика
Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Здоровье
Андрей Бочаров поручил выплатить медикам по 1 тысяче рублей на проезд
Медикам поручено подготовиться к ухудшению ситуации.
Волжский.ру 06:47
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Биатлон
Касперович считает, что вокруг главы СБР слишком много разговоров
В последнее время вокруг действий президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева слишком много разговоров, есть ряд вопросов, но необходимо дождаться заседания правления союза, считает тренер Александр Касперович.
РИА Новости 10:04
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Напомним, что Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал шесть голевых передач.
ODDS.ru 12:39
Здоровье
64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома
64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Наука
Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Общество
Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробнее на своем личном сайте о новых мерах поддержки, разработанных правительством.
Москва. Северо-Запад 05:18
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Общество
Врач предостерег от использования самодельных антисептиков
Врач-фармаколог Игорь Федоров сообщил о том, что использование самодельных антисептиков может быть смертельно опасно По его словам, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирусную инфекцию.
Вестник Кавказа 02:21
Общество
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 11:48
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Космос
В небе над Благовещенском столкнулись звезды
Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета 13 апреля в 03:14
Технологии
Apple раскрыла данные о передвижениях людей во время пандемии
"Открытая статистика передвижения людей поможет в борьбе с COVID-19", — считает руководство компании.
Pravda.Ru 11:54
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22