Общество
РИА НовостиМосква отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства
Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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с чего всё началось
Столичный бюджет сохранит социальную ориентированность, несмотря на сокращение поступлений в городскую экономику из-за эпидемиологической обстановки, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:10
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Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ в Подмосковье
В 55 округах Московской области выявлены случаи заражения кронавирусной инфекцией, самое большое количество больных в Люберцах – 106 человек, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 13 апреля в 01:55
Экономика
Путин предложил предприятиям новые льготные кредиты
Кроме зарплатных кредитов, глава государства предложил ввести для предприятий и льготные кредиты для пополнения оборотных средств.
Ридус 09:53
Политика
Медведев попросит Путина признать пандемию коронавируса «форс-мажором»
Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев настаивает, что пандемию коронавируса необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы или «форс-мажором».
URA.Ru 14:10
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Общество
Лавров назвал число оставшихся за границей россиян
По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
Lenta.ru 12:48
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
В Краснодаре вновь закрыли недавно открывшиеся ярмарки и рынки
Новая Кубань 08:16
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 07:43
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ 13:45
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Авто
ЗИЛ-4102: Лимузин, который не понравился Михаилу Горбачеву
Роскошный лимузин не понравился Михаилу Горбачеву, что поспособствовало отказу от серийного производства.
Дни24 08:17
Наука
Стволовые клетки против инсульта
Наука и жизнь 00:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Кино
Назван лучший фильм для домашнего просмотра
Lenta.ru 12:54
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru 11:00
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
Политика
Экс-глава MI6 обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе
Джон Соэрс, возглавлявший в 2009–2014 годах британскую разведку MI6, обвинил власти Китая в сокрытии от мира информации о коронавирусе на начальных этапах развития эпидемии.
News.ru 11:40
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
Здоровье
Лаборатории подтвердили коронавирус у двух больных пневмонией
Результаты экспресс-тестов показали наличие вируса у двух из трех пациентов, у которых врачи во вторник, 13 апреля, заподозрили воспаление легких от коронавирусной инфекции.
Известно.ру 08:32
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22