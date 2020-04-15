Столичный бюджет сохранит социальную ориентированность, несмотря на сокращение поступлений в городскую экономику из-за эпидемиологической обстановки, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

с чего всё началось

Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства

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