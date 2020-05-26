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Политика На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". 26

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