Общество
РБКВласти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
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Немерюк: Москва не планирует отказываться от приложения «Социальный мониторинг»
Агентство Москва05:59
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Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29, Су-35 и Су-24 ВКС России
Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).
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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Здоровье
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С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста вчера в 06:00
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Транспорт
В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву
Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
RT на русском вчера в 12:18
Армия и оружие
Шойгу рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе видеоконференцсвязи с главой государства Владимиром Путиным обратил внимание на то, что к разработке вакцины от новой коронавирусной инфекции подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля.
Журналистская правда 08:40
Происшествия
Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх
Число погибших при шквалистом ветре в Свердловской области увеличилось до трёх.
RT на русском вчера в 12:26
Авто
Объявлены рублевые цены новой Volkswagen Jetta
Российские дилеры Volkswagen объявили старт продаж Volkswagen Jetta седьмой генерации.
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Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что все иностранные специалисты и игроки вернулись в страну.
RT на русском 08:31
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
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РИА Оренбуржье 06:45
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Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
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«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»
Шульман считает мир "Смешариков" "композитной Россией", поскольку в нем показаны все географические и климатические особенности страны.
КиноПоиск 05:10
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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