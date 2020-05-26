Общество
РБКВласти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
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Немерюк: Москва не планирует отказываться от приложения «Социальный мониторинг»
Агентство Москва05:59
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Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
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В Саратовской области коронавирусом заболели 212 детей
В Саратовской области с начала эпидемии выявлено 212 детей с новым коронавирусом.
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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
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В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
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Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC
Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
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