Транспорт
РБКВласти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.
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Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску.
— Максим Ликсутов, российский чиновникТВ Центр 12:40
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