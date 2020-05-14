Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску.

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

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