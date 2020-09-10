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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Ракова: в Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ и гриппом

Вести.Ru12:26
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Интерфакс13:25
РИА Новости

Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

РИА Новости09:58
Агентство Москва

Ракова: Больные ОРВИ в Москве не будут обязаны самоизолироваться

Агентство Москва10:19
РБК

Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

РБК10:17
Москва 24

В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отрицательном результате теста на COVID-19

Москва 2410:09
ТАСС

В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ. Главное о коронавирусе за 10 сентября

ТАСС12:01

В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Бывший замминистра спорта Чувашии осуждён за ущерб в 46 млн рублей

Правоохранители установили, что с ноября 2014 года по август 2016 года на подпись бывшему замминистра спорта от строительной компании были представлены фиктивные документы о том, что ООО «Алза» в рамках исполнения государственного контракта поставило спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра.
REGNUM11:35