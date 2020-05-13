с чего всё началось

По данным департамента, установленные в российской столице посмертные диагнозы и причины смертности являются «исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми». Ранее сообщалось, что в Москве общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.

Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса

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