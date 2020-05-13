Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
По данным департамента, установленные в российской столице посмертные диагнозы и причины смертности являются «исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми». Ранее сообщалось, что в Москве общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.
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«В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением», — указано в заявлении.RT на русском09:51
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В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, как считают смертность от коронавируса
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