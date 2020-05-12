с чего всё началось

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля. Метрополитен объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб.

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Происшествия Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время. 1,2K

Недвижимость Богородское привлекает депутатов В районе появится жилой комплекс от сына парламентария На московском девелоперском рынке может появиться новый участник: сын депутата Госдумы "Единой России" Антона Жаркова построит жилой комплекс в районе Богородское на востоке Москвы, а также рассматривает приобретение еще нескольких участков.

Политика В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.

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Экономика Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор. 156

Общество Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений. 696

Космос Ученые оценили возможность образования жизни на Марсе Ученые Юго-западного исследовательского института США опубликовали новое исследование, которое ставил под сомнение возможность найти жизнь на Марсе. 1

Армия и оружие Пентагон намерен помочь обанкротившейся спутниковой компании OneWeb Заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что Министерство обороны может оказать помощь обанкротившейся в марте британской спутниковой компании OneWeb, передает Интерфакс.

Политика Осужденным по «московскому делу» запретят участвовать в выборах Отлучаются от выборов и осужденные по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) – именно эта статья вменялась большинству участников "московского дела". 1

Наука Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.

Футбол Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей «Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.

Политика У Пескова диагностировали коронавирус Медики диагностировали коронавирус у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом он сообщил РИА Новости. 3

Экономика АЛРОСА почти остановила продажу алмазов Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта. 2

Общество Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости. 52