Общество
РБКВласти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля. Метрополитен объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб.
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Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.РБК14:13
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Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
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