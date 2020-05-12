Общество

РБКРБКВласти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля. Метрополитен объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб.
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с чего всё началось
Би-би-си в своей публикации
 обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК14:13

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Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

РБК14:13

В дептрансе Москвы опровергли информацию СМИ о продаже масок с большой наценкой

Известия13:13

В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой

Москва 2412:51

Власти Москвы отрицают информацию СМИ о наценке на маски и перчатки в метро

Коммерсантъ13:08

Власти опровергли сообщения СМИ о завышении цен на маски в метро Москвы

ТАСС12:45

В Москве опровергли сообщения о завышении цен на маски и перчатки в метро

News.ru13:34

«Би-би-си»: Московский метрополитен продает маски с наценкой в 430% или 1800%. Власти это отрицают

Дождь10:24
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

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Газета.Ru 03:21
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Газета.Ru 12:54
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Общество

Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом

По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
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Общество

Почти 2 млн петербуржцев получат выплаты для покупки масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 миллионов жителей получат единовременные выплаты на покупку необходимых средств защиты в условиях пандемии коронавируса.
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
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Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК

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Vevby.ru 08:25
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При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди

Утром в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации.
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Общество

Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей

В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
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В Болгарии найдены самые древние кости Homo sapiens в Европе

Части костей и коренной зуб, обнаруженные в болгарской пещере Бачо Киро, оказались останками человека разумного (Homo Sapiens), жившего примерно 45 тысяч лет назад.
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Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе

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По информации итальянского издания Corriere della Sera, Сайнс заменит Феттеля, контракт которого истекает в конце сезона-2020 и который решил не продлевать соглашения с "жеребцами из Маранелло".
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Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

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Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

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В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

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Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
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Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

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Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
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Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
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Завершены переговоры NASA с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

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В Екатеринбурге разыскивают нарушителя карантина с коронавирусом

В Екатеринбурге правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, который нарушил карантин.
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Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

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Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС

Жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток поступают в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в ведомстве.
Российская газета 12:54
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Общество

Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
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