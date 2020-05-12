с чего всё началось

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля. Метрополитен объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб.

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3K

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19. 421

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 137

Технологии Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК Не секрет, что изначально обновление операционной системы Windows 10 должны были представить 28 апреля текущего года для производителей компьютеров, а для остальных пользователей – 10 мая. 3

Общество Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне. 5

Автоспорт Формула-1. Место Себастьяна Феттеля в Ferrari займет Карлос Сайнс По информации итальянского издания Corriere della Sera, Сайнс заменит Феттеля, контракт которого истекает в конце сезона-2020 и который решил не продлевать соглашения с "жеребцами из Маранелло".

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 412

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 548

Авто В Россию едет новый Toyota Highlander Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года. 28

Армия и оружие США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 285

Общество Завершены переговоры NASA с Роскосмосом о покупке места на «Союзе» NASA завершило переговоры с Роскосмосом относительно покупки места для американского астронавта в российском корабле «Союз» для полета к МКС этой осенью.

Происшествия В Екатеринбурге разыскивают нарушителя карантина с коронавирусом В Екатеринбурге правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, который нарушил карантин.

Общество Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.

Общество Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости. 50