Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.

с чего всё началось

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

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