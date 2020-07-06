Общество

РБКРБКВласти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
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В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.
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Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

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Российский политический деятель, с мая 2012 года по декабрь 2015 года председатель российской политической партии «Демократический выбор». C мая по октябрь 2002 года занимал должность заместителя министра энергетики России. Член федерального политсовета «Объединенного демократического движения „Солидарность“». Один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции». До 2013 года - генеральный директор ООО «Институт энергетической политики».
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