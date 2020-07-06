Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.

с чего всё началось

По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).

Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

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