Общество
РБКВласти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
Читать в источнике
Оценить251
с чего всё началось
Бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве.РБК00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Культура
Смолянка стала финалисткой кастинга на телеканале «Пятница»
Смолянка Анастасия Косарева вышла в финал кастинга федерального телеканала «Пятница». Девушка претендует на место ведущей нового проекта.
Readovka67.ru 06:51
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
Политика
Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
РИА Новости вчера в 07:06
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Общество
МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы
Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 04:57
Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
RT на русском 08:46
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 04 июля в 03:56
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Авто
Toyota начала выпускать запчасти для спорткара 2000GT. Ему 50 лет
Компания Toyota начала выпускать запчасти для модели 2000GT, которую выпускали более полувека назад.
Motor 07:21
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Наука
Опубликованы научные факты о щекотке
Rusargument 04 июля в 17:29
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Космос
Об открытии параллельной вселенной заявили исследователи космоса
Американские исследователи заявили об открытии параллельной Вселенной, где время движется вспять.
Live24 08:58
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Авто
Новый Lamborghini представят на следующей неделе
Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
РИА Новости 04 июля в 23:51
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Единоборства
Александр Беспутин лишен титула WBA из-за допинга
Представитель красноярской школы бокса Беспутин по обвинению в употреблении допинга лишён титула чемпиона мира по версии WBA.
CT news 05:49
Авто
Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап
Команда инженеров, известная разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины построит необычный внедорожный пикап, пишет автомобильный портал tarantas.news.
Моя Москва.онлайн 07:36
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
Общество
Вице-губернатор Сергей Бидонько попал на карантин из-за коронавируса
Вице-губернатор Сергей Бидонько сидит на карантине из-за коронавируса. У членов его семьи диагностировали COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 08:19
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35