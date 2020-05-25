Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о росте смертей от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» предупредила россиян о росте смертности от COVID-19, который неминуемо последует за пиком распространения инфекции.
Городовой 09:08
Путешествия
Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
Происшествия
В Екатеринбурге упал строительный кран
В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
Газета.Ru 10:43
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Экономика
Минфин предложил упростить покупку ювелирки ценой до 600 тыс. рублей
«Минфин России для повышения конкурентоспособности российских алмазодобывающих и ювелирных компаний на российском и мировом рынках предлагает увеличить порог суммы идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты со 100 тыс. до 600 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Известия 08:38
Авто
Rolls-Royce выпустит «младшего брата» кроссовера Cullinan
Британский производитель роскошных автомобилей приготовил для своих клиентов "маленький Cullinan" - точнейшую модельку кроссовера в масштабе 1:8. Мини-копия огромного кроссовера изготавливается вручную с использованием более 1000 отдельных деталек.
Вести.Ru 22 мая в 11:05
Гаджеты
Для iOS 13.5 вышел рабочий джейлбрейк
На сайте UncOver сообщается, что инструмент для джейлбрейка совместим со всеми устройствами, работающими на iOS 11.0 и выше, включая и iOS 13.5.
MobiDevices 06:19
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
Футбол
Президент «Ростова» выступил за доигровку чемпионата России
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 11:05
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Происшествия
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс 10:13
Общество
В Москве предложили использовать мобильное приложение вместо паспорта
Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.
Московский Комсомолец 11:13
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени.
РБК 10:54
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате
Smolnarod.ru 07:23
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
Парламентская газета 02:07