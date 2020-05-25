с чего всё началось

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.

Космос Парад планет в текущем году можно наблюдать в июле В этом году в интернете гибель человечества прогнозируют 4 июля, что может произойти, например, с рождением антихриста.

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 100

Футбол Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".

Общество ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности. 82

Футбол Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо» Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 1K

Политика Politico: правые, вмешиваясь в политику Европы, готовились к выборам в США Дезинформация Иван Шилов © ИА REGNUM На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 65

Армия и оружие ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. 7

Футбол Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 11

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 899

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. 510

Общество Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. 235

Происшествия Бывший глава пензенского минздрава приговорен к трем годам колонии Уголовное дело в отношении 60-летнего Владимира Стрючкова возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел областного СУ СКР в мае прошлого года. 178

Общество В ЕС продолжился суд между Roshen и «Рот-Фронт» из-за этикетки Киев, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Украинская кондитерская компания Roshen и российский производитель конфет «Рот-Фронт» спорят в суде из-за этикетки конфет «Ромашка», сообщило 25 мая издание Liga.net.