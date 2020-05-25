Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.
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с чего всё началось
"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться", - подчеркнул он на своем сайте
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Как в России планируют снимать ограничения из-за COVID-19

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Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в преднамеренном обстреле жилых домов вечером

По данным ДНР, подразделения республики ответным огнем подавили огневые точки противника, а также уничтожили взводный опорный пункт, с которого велся обстрел.
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Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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Общество

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ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

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Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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