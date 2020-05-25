с чего всё началось

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.

Кино Продюсер фильма «Индиана Джонс 5» объяснил выбор режиссёра Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 00:07 — REGNUM Один из продюсеров предстоящего фильма «Индиана Джонс 5» Фрэнк Маршалл подтвердил слухи о том, что его будет снимать Джеймс Мэнголд.

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Хоккей Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок. 1

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Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 724

Армия и оружие В ДНР обвинили ВСУ в преднамеренном обстреле жилых домов вечером По данным ДНР, подразделения республики ответным огнем подавили огневые точки противника, а также уничтожили взводный опорный пункт, с которого велся обстрел.

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Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

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Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.

Общество ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 60

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 428