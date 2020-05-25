Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.
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с чего всё началось
"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться", - подчеркнул он на своем сайте.Московский Комсомолец09:48
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Кино
Продюсер фильма «Индиана Джонс 5» объяснил выбор режиссёра
Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 00:07 — REGNUM Один из продюсеров предстоящего фильма «Индиана Джонс 5» Фрэнк Маршалл подтвердил слухи о том, что его будет снимать Джеймс Мэнголд.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
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Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
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Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
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Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
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Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
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