Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.
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"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться", - подчеркнул он на своем сайте
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