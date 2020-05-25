с чего всё началось

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.

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Футбол Дзюба поздравил «Зенит» с 95-летием Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил клуб с днём рождения.

Общество Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. 293

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 380

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