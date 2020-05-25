Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.
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с чего всё началось
"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться", - подчеркнул он на своем сайте.Московский Комсомолец09:48
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Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
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В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Коммерсантъ 04:14
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С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
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На Земле обнаружили возможное местоположение Эдемского сада.
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В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
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В Петербурге закрасили граффити с Бродским
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