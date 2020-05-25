Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.

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