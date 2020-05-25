Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. На данный момент ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается, отметил Собянин.
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Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова набили тату в честь сына
WomanHit.ru 09:55
Общество
МИД России подтвердил рекомендацию воздерживаться от поездок за рубеж
«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью», — говорится в сообщении.
REGNUM 12:44
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской районный суд заключил под стражу до 22 июля администратора канала "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Российская газета 12:38
Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли два человека
Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область).
Коммерсантъ 11:24
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Политика
Китай обвинил США в приближении новой холодной войны
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
News.ru вчера в 23:30
Гаджеты
Компания Realme представила два новых портативных зарядных устройства
В минувшем году Realme выпустила переносное зарядное устройство Power Bank, а сегодня представлена новинка, являющаяся преемником предыдущего аккумулятора, но с улучшенными характеристиками и обновлённым корпусом.
Дни24 08:36
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
Piter.tv 10:22
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сам факт входа кораблей НАТО в Баренцево море существенно обострил обстановку в данном регионе, однако правильное использование положений международного судоходства, подкрепленное реальными действиями Краснознаменного Северного флота, не позволили нежданным гостям в полной мере реализовать задачи столь провокационного похода.
ФАН 07:17
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Здоровье
В Дагестане продолжает работу группа врачей и экспертов Минздрава РФ
Ирина Трагира Несколько дней назад в Дагестан прибыла группа врачей и экспертов Минздрава РФ для оказания помощи местным медикам в лечении коронавирусной инфекции.
Илчи 11:31
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Общество
Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Футбол
«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об отставке Елены Еленцевой с поста президента команды.
RT на русском 12:01