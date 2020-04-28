Коронавирус
Российская газетаВласти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Мэрия Москвы: о сроках снятия ограничений на работу предприятий говорить пока рано
Интерфакс - Россия04:57
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Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
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Для восстановление экономики важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Наука
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На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
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Поначалу британцы с восторгом отнеслись к американке, которая олицетворяет мечту миллионов девушек выйти замуж за принца, но постепенно отношение к ней стало меняться в худшую сторону.
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Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Авто
«АвтоВАЗ» ждут массовые сокращения
Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись.
SpeedMe вчера в 05:31
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Спорт
Олимпийские игры в Токио могут быть полностью отменены
Sostav.ru 03:35
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Голубев заговорил о снятии режима самоизоляции
Есть большая вероятность что в Ростовской области, где действуют гораздо более мягкие ограничительные меры, также продлят режим самоизоляции.
Панорама Ростова-на-Дону 06:28
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
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Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели 25 апреля в 05:53
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Стали известны уловки мошенников во время распространения коронавируса
Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.
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Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы
Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях.
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Общество
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Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
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Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
Газета.Ru 05:30
Автоспорт
Хэмилтон: для меня эти пять лет могут быть последними в «Формуле-1»
Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года.
RT на русском 05:11
Происшествия
В Самарской области от COVID-19 скончались еще три пациента
Самара, 28 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Всего пять смертей от COVID-19 зарегистрировали в Самарской области.
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