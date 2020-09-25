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Ведомости
Ведомости

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса

«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости05:56
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Вечерняя Москва

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19

Вечерняя Москва06:53
Известия

Власти Москвы уточнили возможность закрытия ресторанов и кафе

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Коммерсантъ

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе

Коммерсантъ06:11
Московский Комсомолец

В Москве оценили риски закрытия кафе и ресторанов из-за COVID-19

Московский Комсомолец06:18
Российская газета

Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

Российская газета06:17
Life.ru

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Life.ru06:28
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

РИА Новости05:56

«Лейтон Ориент» присуждено техническое поражение в матче Кубка лиги

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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

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Коммерсантъ23 сентября в 05:54
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отсутствием масок

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REGNUM07:46
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

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REGNUM17:14
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