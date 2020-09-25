«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.

С чего всё началось В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости 05:56