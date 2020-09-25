Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса
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«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.В источнике
С чего всё началось
В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса
Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости05:56
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