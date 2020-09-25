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Ведомости
Ведомости

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса

«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости05:56
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19

Вечерняя Москва06:53
Российская газета

Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

Российская газета06:17
Life.ru

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Life.ru06:28
Московский Комсомолец

В Москве оценили риски закрытия кафе и ресторанов из-за COVID-19

Московский Комсомолец06:18
Известия

Власти Москвы уточнили возможность закрытия ресторанов и кафе

Известия06:33
Коммерсантъ

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе

Коммерсантъ06:11
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

РИА Новости05:56

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
РИА Новости04:58
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Матч между «Томью» и «Шинником» не состоится из-за коронавируса

Матч 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" - "Шинник", который должен был стать дебютным для Александра Кержакова на посту главного тренера томской команды, не состоится из-за коронавируса в ярославском клубе, сообщается на сайте ФНЛ.
РИА Новости09:34

Государственный долг Франции достиг 114% ВВП

Париж, 25 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Согласно оценке экспертов Национального института статистики и экономических исследований Франции, государственный долг Франции достиг 114% ВВП и составил 2 638 млрд евро на конец июня 2020 года.
REGNUM04:39

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Fahrenheit выпустят на PlayStation 4 в юбилейном коробочном издании

Компания Meridiem Games в сотрудничестве с французской студией Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition для PlayStation 4. Выпуск приурочат к пятнадцатилетию культового приключения Дэвида Кейджа Fahrenheit: Indigo Prophecy.
Игромания.ру08:15

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
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Полиция Ленобласти опровергла фейк о «рабовладельческой ферме»

Пикалёво, Ленинградская область, 25 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Полиция Ленинградской области опровергла сообщение мужчины о наличии рабовладельческой фермы в городе Пикалёво, где якобы его и еще порядка двадцати человек насильно держал и эксплуатировал местный бизнесмен.
REGNUM08:30
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