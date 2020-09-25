Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны из-за коронавируса

«Пока нет», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов, добавил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости05:56
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19

Вечерняя Москва06:53
Коммерсантъ

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе

Коммерсантъ06:11
Life.ru

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Life.ru06:28
Московский Комсомолец

В Москве оценили риски закрытия кафе и ресторанов из-за COVID-19

Московский Комсомолец06:18
Российская газета

Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

Российская газета06:17
Известия

Власти Москвы уточнили возможность закрытия ресторанов и кафе

Известия06:33
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

РИА Новости05:56

СК завершил расследование по делу против депутата Галяминой

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой в связи с участием в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости11:39

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
321