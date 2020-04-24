Коронавирус
RT на русскомВ Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
РИА Новости 06:45
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Футбол
Де Брюйне: «Хотел бы сыграть в одной команде с Роналду или Анри»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в эфире The Football Show на Sky Sports назвал форвардов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.
Soccer.ru вчера в 09:49
Общество
ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России
Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
Футбол
Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет
Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
ГЛАС.RU 02:45
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Общество
Интернет-издание «Проект» и Инициативная группа МГУ объявили, что в университете готовят крупнейшую реформу
Эхо Москвы 10:04
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии
Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири 06:04
Здоровье
В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом
Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – в районе 100 тысяч рублей, а тяжелых – в районе 200 тысяч рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.
РИА Новости 06:25
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Происшествия
В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника
Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
ТАСС 08:35
Политика
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45