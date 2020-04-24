Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

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