Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По его словам, на улицах города много гуляющих молодых людей, мам с детьми и детворы без присмотра.

Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

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