Коронавирус
Российская газетаВласти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По его словам, на улицах города много гуляющих молодых людей, мам с детьми и детворы без присмотра.
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Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса
В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:28
Единоборства
Боксер Александр Поветкин во второй раз стал отцом
Российский боксер Александр Поветкин стал отцом во второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».
Вечерняя Москва 09:44
Технологии
Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11
Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году.
RuNews24.ru 04:58
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Армия и оружие
Генерал-майор Попов объяснил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B
Китайский портал China.com заметил схожесть российского Ту-160 и американского B-1B.
Политическая Экспертиза 12:49
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 22 апреля в 11:31
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
АН Между строк 07:01
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Армия и оружие
Американцы призывают сбить российский самолет
Военное дело 09:34
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Происшествия
В Новгородской области столкнулись военный грузовик и мусоровоз
Великий Новгород, 24 апреля 2020, 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области.
REGNUM 11:02