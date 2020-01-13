Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВласти Москвы получили контроль над «Мосметростроем»

Правительство Москвы получило контроль в компании-подрядчике по строительству метро в Москве. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В начале декабря департамент городского имущества города Москвы стал собственником 51% акций АО "Мосметрострой".
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Власти Москвы получили контроль над «Мосметростроем»

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