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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Власти Москвы за время пандемии направили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Коммерсантъ04:29
РИАМО

Власти Москвы оказали поддержку бизнесу во время пандемии на 85 млрд рублей

РИАМО04:03
Российская газета

Собянин подвел первые итоги антикризисной программы поддержки бизнеса

Российская газета03:17
Москва 24

Собянин отметил эффективность антикризизисных мер поддержки МСП

Москва 2403:25
Агентство Москва

Собянин: Оборот МСП на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта

Агентство Москва03:19
Вечерняя Москва

Власти Москвы за время пандемии выделили 85 миллиардов рублей для поддержки бизнеса

Вечерняя Москва03:42
ТАСС

Оборот МСП на потребительском рынке в Москве достиг 95% к уровню середины марта

ТАСС03:52

Капитан судна Rhosus рассказал, кто виновен в трагедии в Бейруте

Бывший капитан сухогруза Rhosus, который привез в порт Бейрута тот самый груз селитры, Борис Прокошев, рассказал, при каких обстоятельствах этот опасный груз оказался в ливанской столице, и почему власти страны не обезопасили себя.
Капитан судна Rhosus рассказал, кто виновен в трагедии в Бейруте
ФАН5 августа в 15:10
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы

Муниципальные депутаты от оппозиции 7 августа запустили сайт проекта «Живая политика», в рамках которого независимые кандидаты по всей России смогут получить поддержку для продвижения избирательных кампаний на местных и региональных выборах в 2020 году.
РБК05:10