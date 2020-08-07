Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей
Смотрите также
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
Ефремов может дать показания в суде по делу о ДТП 11 августа
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Джиган и Самойлова платят за виллу в Турции полмиллиона рублей в сутки
Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП
Ляйсан Утяшева назвала необходимую для жизни сумму
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
Суд назначил обвиняемым по делу «Нового величия» до 7 лет колонии
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
Канье Уэст признал, что его участие в выборах в США обречено на провал
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
Билл Гейтс предупредил о «катастрофе страшнее пандемии коронавируса»
Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии