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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
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Москва 24

Собянин отметил ключевое значение малого и среднего бизнеса для экономики

Москва 2409:23
Коммерсантъ

Власти Москвы за время пандемии направили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Коммерсантъ04:29
РИАМО

Власти Москвы оказали поддержку бизнесу во время пандемии на 85 млрд рублей

РИАМО04:03
Вечерняя Москва

Власти Москвы за время пандемии выделили 85 миллиардов рублей для поддержки бизнеса

Вечерняя Москва03:42
Агентство Москва

Собянин: Оборот МСП на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта

Агентство Москва03:19
Российская газета

Собянин подвел первые итоги антикризисной программы поддержки бизнеса

Российская газета03:17
ТАСС

Оборот МСП на потребительском рынке в Москве достиг 95% к уровню середины марта

ТАСС03:52

Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
RT на русском09:46
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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