Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей
Смотрите также
Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Критик Соседов назвал клоунадой брак Пугачевой и Галкина
Три возможные причины взрыва в Бейруте назвал президент Ливана
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации
Путин обсудил с Совбезом постсоветское пространство и Ливан
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
Минских диджеев арестовали на 10 суток за песню Цоя «Перемен»
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Минздрав предложил изменить требования к автомобильной аптечке
На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
Суд назначил обвиняемым по делу «Нового величия» до 7 лет колонии
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии
Ляйсан Утяшева назвала необходимую для жизни сумму
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
В АТОР уточнили правила въезда российских туристов в Кению
Бена Аффлека попросили не посещать премьеру фильма о Джеймсе Бонде
СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Три возможные причины взрыва в Бейруте назвал президент Ливана
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
СК начал проверку после смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Минских диджеев арестовали на 10 суток за песню Цоя «Перемен»
Семин: фаворита в матче за Суперкубок России нет
"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии