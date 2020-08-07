Решив монополизировать ядерную программу, «США ввергли Британию в шок»

Москва, 5 августа 2020, 19:04 — REGNUM Ядерная программа Великобритании после Второй мировой войны была обусловлена не только оборонительными соображениями в связи с усилением СССР, но и тем, чтобы поддержать свой статус равного партнёра США.