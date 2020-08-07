Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей
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"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
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