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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
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Агентство Москва

Собянин: Оборот МСП на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта

Агентство Москва03:19
РИАМО

Власти Москвы оказали поддержку бизнесу во время пандемии на 85 млрд рублей

РИАМО04:03
Вечерняя Москва

Власти Москвы за время пандемии выделили 85 миллиардов рублей для поддержки бизнеса

Вечерняя Москва03:42
Коммерсантъ

Власти Москвы за время пандемии направили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Коммерсантъ04:29
Российская газета

Собянин подвел первые итоги антикризисной программы поддержки бизнеса

Российская газета03:17
Газета.Ru

Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Газета.Ru03:56
ТАСС

Оборот МСП на потребительском рынке в Москве достиг 95% к уровню середины марта

ТАСС03:52

Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию

На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».
Взгляд.ру04:05
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В ответ на петицию Зеленский сказал, кому достанется Киево-Печерская лавра

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в рамках которой 25,4 тысячи граждан призвали сохранить за канонической Украинской православной церковью право пользования Киево-Печерской лаврой.
Новостной фронт08:24

Смоленский клуб вылетел из Кубка России из-за коронавируса

Матч 1/256 финала Кубка России между ФК «Красный» и командой «Луки-Энергия» не состоялся по причине отсутствия необходимых в рамках регламента РФ тестов на коронавирус со стороны смоленской команды.
Smolnarod.ruвчера в 00:05

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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Госпиталь МЧС РФ в Бейруте уже принял 13 пострадавших при взрыве

Отмечается, что медики аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого на территории футбольного поля в Бейруте, в первый день работы уже приняли 13 пациентов, всего пункт способен принимать до 150 человек в сутки.
RuNews24.ru02:24
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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МИД Германии ответил на угрозы США в адрес немецкого порта

Угрозы американских сенаторов в адрес немецкого портового оператора Fährhafen Sassnitz из-за поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются посягательством на суверенитет Германии, заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен.
Rambler News Service05:02
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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