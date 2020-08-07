Госпиталь МЧС РФ в Бейруте уже принял 13 пострадавших при взрыве

Отмечается, что медики аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого на территории футбольного поля в Бейруте, в первый день работы уже приняли 13 пациентов, всего пункт способен принимать до 150 человек в сутки.