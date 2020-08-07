На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в рамках которой 25,4 тысячи граждан призвали сохранить за канонической Украинской православной церковью право пользования Киево-Печерской лаврой.
Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Отмечается, что медики аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого на территории футбольного поля в Бейруте, в первый день работы уже приняли 13 пациентов, всего пункт способен принимать до 150 человек в сутки.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Угрозы американских сенаторов в адрес немецкого портового оператора Fährhafen Sassnitz из-за поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются посягательством на суверенитет Германии, заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен.
Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.