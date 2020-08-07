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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
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Вечерняя Москва

Власти Москвы за время пандемии выделили 85 миллиардов рублей для поддержки бизнеса

Вечерняя Москвавчера в 03:42
Коммерсантъ

Власти Москвы за время пандемии направили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:29
РИАМО

Власти Москвы оказали поддержку бизнесу во время пандемии на 85 млрд рублей

РИАМОвчера в 04:03
Москва 24

Собянин отметил ключевое значение малого и среднего бизнеса для экономики

Москва 24вчера в 09:23
Агентство Москва

Собянин: Оборот МСП на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта

Агентство Москвавчера в 03:19
Российская газета

Собянин подвел первые итоги антикризисной программы поддержки бизнеса

Российская газетавчера в 03:17
ТАСС

Оборот МСП на потребительском рынке в Москве достиг 95% к уровню середины марта

ТАССвчера в 03:52

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
REGNUMвчера в 14:59
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Бензин экономичнее. Когда машины невыгодно переводить на газ?

Машина на газе преображается, поездки на дальние расстояния становятся более экономичными, чем на бензине, а ресурс двигателя при работе на газомоторном топливе заметно увеличивается.
Аргументы и Фактывчера в 10:35

Спустя год пилоты обвинили летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с людьми на кукурузное поле, в ошибке

Прошел почти год с того дня, 15 августа 2019 года, когда летчик Дамир Юсупов посадил самолет Airbus A321 на кукурузное поле и спас жизни 226 пассажиров и экипажа.
Маленькая Сызраньвчера в 14:49
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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