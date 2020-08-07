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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы потратили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

"В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей", – говорится в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Власти Москвы за время пандемии направили на поддержку бизнеса 85 млрд рублей

Коммерсантъ04:29
ТАСС

Оборот МСП на потребительском рынке в Москве достиг 95% к уровню середины марта

ТАСС03:52
Вечерняя Москва

Власти Москвы за время пандемии выделили 85 миллиардов рублей для поддержки бизнеса

Вечерняя Москва03:42
Москва 24

Собянин отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП

Москва 2403:25
Агентство Москва

Собянин: Оборот МСП на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта

Агентство Москва03:19
Российская газета

Собянин подвел первые итоги антикризисной программы поддержки бизнеса

Российская газета03:17
РИАМО

Власти Москвы оказали поддержку бизнесу во время пандемии на 85 млрд рублей

РИАМО04:03

Возглавить Анапу предложено вице-губернатору Краснодарского края

Анапа, Краснодарский край, 7 августа 2020, 14:51 — REGNUM Заместителю губернатора Краснодарского края Василию Швец предложено возглавить город-курорт Анапу, об этом 7 августа в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
REGNUM07:51

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru03:21
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию

На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».
Взгляд.ру04:05
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Певец Салават и хирург Акчурин стали доверенными лицами Минниханова на выборах

Народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, известный кардиохирург Ринат Акчурин и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов вошли в список доверенных лиц Рустама Минниханова на выборах Президента Татарстана.
Татар-информ07:28