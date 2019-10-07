с чего всё началось

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Суть иска в электронной картотеке не раскрывается.

Политика Трамп пригрозил разрушить экономику Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».

Гаджеты Apple бесплатно отремонтирует дефектные iPhone 6s и iPhone 6s Plus Проверить попадает ли ваш iPhone 6s и iPhone 6s Plus под бесплатный ремонт можно на сайте компании, где требуется ввод серийного номера смартфона.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

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Политика Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.