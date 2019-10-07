Общество

РБКРБКВласти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Суть иска в электронной картотеке не раскрывается.
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с компании "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", следует из данных на сайте
 картотеки арбитражных дел.
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