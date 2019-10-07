с чего всё началось

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Суть иска в электронной картотеке не раскрывается.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Космос Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Саму межпланетную станцию "Луна-3" запустили 4 октября, а впервые заглянуть за "лунный горизонт" и сфотографировать загадочную обратную сторону она смогла 7 октября.

Политика Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.

Энергетика Новак посоветовал забыть о нефти за $100 Впервые более чем за год цена барреля нефти марки Brent упала ниже $100 8 сентября 2014 г. Потом нефтяные котировки продолжили падать, к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60.

Шоу-бизнес Иранская Анджелина Джоли арестована за богохульство Власти Ирана предъявили обвинения в подстрекательстве к насилию и богохульстве Instagram-знаменитости Сахар Табар, известной как «иранская Анджелина Джоли».

Политика В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.

Хоккей Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Авто Эксперты провели краш-тест кроссовера Renault Arkana Купе-кроссовер Renault Arkana, ставший одной из главных новинок российского рынка в 2019 году, проверили на пассивную безопасность.

Происшествия СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.

Общество Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром» В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.

Политика Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.

Политика Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.

Происшествия Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

Политика Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене и призвал к их импичменту Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в государственной измене и призвал к её импичменту.

Авто АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Кино Фильм про Джокера возглавил российский прокат в выходные Американский фильм «Джокер» возглавил российский прокат, собрав за минувшие выходные примерно 664 миллиона рублей.