Общество
РБКВласти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Суть иска в электронной картотеке не раскрывается.
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Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
РБК вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Саму межпланетную станцию "Луна-3" запустили 4 октября, а впервые заглянуть за "лунный горизонт" и сфотографировать загадочную обратную сторону она смогла 7 октября.
РИА Новости 04:23
Политика
Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области
Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области 10:00
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12
Энергетика
Новак посоветовал забыть о нефти за $100
Впервые более чем за год цена барреля нефти марки Brent упала ниже $100 8 сентября 2014 г. Потом нефтяные котировки продолжили падать, к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60.
Ведомости 08:35
Шоу-бизнес
Иранская Анджелина Джоли арестована за богохульство
Власти Ирана предъявили обвинения в подстрекательстве к насилию и богохульстве Instagram-знаменитости Сахар Табар, известной как «иранская Анджелина Джоли».
News.ru 09:04
Политика
В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Хоккей
Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента
Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Discover24 06:19
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Авто
Эксперты провели краш-тест кроссовера Renault Arkana
Купе-кроссовер Renault Arkana, ставший одной из главных новинок российского рынка в 2019 году, проверили на пассивную безопасность.
Автоновости дня 05:12
Общество
Диетолог определила наиболее безопасный сорт хлеба
Местное время (г. Пермь) 00:44
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Общество
Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области
Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
РИА Новости 10:42
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»
В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.
Спорт-Экспресс 10:15
Политика
Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета 04:42
Происшествия
Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета
Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.
ТАСС 11:23
Происшествия
Расчлененное тело девушки обнаружили в Чите
Тайга.инфо вчера в 21:38
Политика
Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене и призвал к их импичменту
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в государственной измене и призвал к её импичменту.
RT на русском 09:52
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
RT на русском 08:53
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Ruposters.ru вчера в 05:12
Кино
Фильм про Джокера возглавил российский прокат в выходные
Американский фильм «Джокер» возглавил российский прокат, собрав за минувшие выходные примерно 664 миллиона рублей.
Вечерняя Москва 05:03
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00