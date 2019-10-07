Общество
РБКВласти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Суть иска в электронной картотеке не раскрывается.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Игры
VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки
CyberSport.ru 03:40
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
RT на русском 06:10
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Шоу-бизнес
Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзине (Армения).
РБК 08:52
Экономика
«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Происшествия
Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова
Национальная служба новостей 12:18
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня 07:54
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток вчера в 04:48
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем
Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.
Известия 09:11
Финансы
Вырос спрос международных инвесторов на ОФЗ
За последние два дня доходность ОФЗ упала на 20 б. п. Высокий интерес к ОФЗ отмечается со стороны иностранных инвесторов.
Коммерсантъ 14:20
Футбол
Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной
Спорт-Экспресс 00:00
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика
В Цхинвале центральную улицу назвали в честь Путина
Центральную улицу Цхинвала назвали в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:50
Политика
Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ 05:15
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:57
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54