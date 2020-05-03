В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от одной тысячи рублей за квадратный метр.

с чего всё началось

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии. Помещения расположены в разных городских округах, взять их в аренду можно на десять лет с возможностью продления договора.

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