Экономика
РБКВласти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии. Помещения расположены в разных городских округах, взять их в аренду можно на 10 лет с возможностью продления договора.
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с чего всё началось
В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от одной тысячи рублей за квадратный метр.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:11
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150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на городские аукционы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:11
Около 150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве
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