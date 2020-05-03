Экономика

РБКРБКВласти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии. Помещения расположены в разных городских округах, взять их в аренду можно на 10 лет с возможностью продления договора.
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150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на городские аукционы

В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от одной тысячи рублей за квадратный метр.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:11

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Мэрия Москвы предложила в аренду малому бизнесу помещения по льготной ставке

Коммерсантъ09:01

150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на городские аукционы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:11

Москва выставила на аукционы 150 помещений для малого бизнеса по льготной ставке

ТАСС04:50

Столичные предприниматели смогут арендовать 150 помещений у города по льготной ставке

Агентство Москва04:33

Около 150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве

Вечерняя Москва03:26

150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве

Москва 2402:31

Мэрия Москвы предложила в аренду городские площади малому бизнесу по льготной ставке

Интерфакс08:25
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
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