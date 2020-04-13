Коронавирус
Lenta.ruВласти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля. Если проверка спецпропуска выявит нарушения, то человека накажут, а пропуск заблокируют.
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Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и хочет сменить агента
Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings 11 апреля в 09:35
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Министерство здравоохранения РФ порекомендовало, чтобы врачи рассматривали каждый случай ОРВИ как подозрение на заражение коронавирусной инфекцией.
URA.Ru 05:50
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Здоровье
В Петушках от коронавируса умерли две женщины
В Коврове скончался мужчина 1971года рождения, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 04:53
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
В Крыму ужесточают режим самоизоляции
Глава РК Сергей Аксенов, в свою очередь, добавил, что со среды всех нарушителей режима ограничений будут штрафовать.
Севастополь.ру 03:53
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Происшествия
Ураганный ветер повалил 26 деревьев в Саратове
В Саратове ураганным ветром повалило 26 деревьев. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия непогоды.
Саратов 24 03:27
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото
Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Музыка
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Россия – Культура вчера в 06:55
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Политика
В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе
В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе Киевские каратели не хотят впускать в воюющий регион международных военных.
Экспресс газета 04:04
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости вчера в 02:34
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Политика
Иран: COVID-19 задерживает расследование инцидента с украинским Boeing
Пандемия COVID-19 задержит расследование крушения украинского международного рейсанад Ираном.
Pravda.Ru вчера в 22:43
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:13
Гаджеты
Apple «вылечит» перегрев беспроводной зарядки AirPower процессором A11
Автор сообщения утверждает, что для решения проблемы перегрева, в новую зарядку установлен процессор А11, который использовался в смартфонах Apple в 2017 году.
ИА Красная Весна 11 апреля в 14:58
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Энергетика
Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать
Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.
Profinance.ru 05:20