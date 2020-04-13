Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля. Если проверка спецпропуска выявит нарушения, то человека накажут, а пропуск заблокируют.

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями

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