Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
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с чего всё началось
Власти предупредили жителей Москвы о появлении аферистов, которые проникают в квартиры под предлогом доставки продуктов и лекарств на дом, получения социальных выплат, проведения вакцинации или дезинфекции помещений, говорится
 на странице столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
Lenta.ru07:32

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Департамент регбезопасности Москвы предупредил о новых способах мошенничества на фоне коронавируса

Агентство Москва04:04

Москвичей предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Москва 2404:54

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

RT на русском04:45

Власти Москвы предупредили горожан о новом виде мошенничества в условиях коронавируса

ТАСС04:13

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в условиях коронавируса

Вечерняя Москва06:39

Москвичей предупредили о мошенниках, требующих оплатить «штраф» за нарушение карантина

Интерфакс04:04

Центробанк предупредил о новых способах мошенничества на фоне эпидемии

Солидарностьвчера в 05:50
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Общество

Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.
Prooren.ru 10:09
Политика

Путин поручил установить повышенные страховые гарантии для медиков

Президент России Владимир Путин поручил установить медицинским работникам повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих.
Моя Москва.онлайн 10:02
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи»

Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.
ИА InterMedia 09:07
Общество

Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции

Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
ИА БНК 06:30
Общество

Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
ИА Новороссия 08:47
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Дерматологи предупреждают о кожном симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa 09:40
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Политика

Песков раскритиковал бывших послов США

Крым - часть России, напомнили бывшим послам США на Украине в Кремле.
Российская газета 06:39
Общество

Путин поручил автоматически начислять пособия безработным

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.
Pro Город Самара 09:05
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Здоровье

Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке

На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся.
Новости Архангельска 29.ru 07:48
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Происшествия

Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Защита бывшего руководителя московского управления СКР Александра Дрыманова нашла ошибку в приговоре и укажет на нее как на дополнительное основание для отмены приговора.
Интерфакс 08:13
Общество

На Zoom подали в суд из-за утечек данных

По мнению инвестора, Zoom скрывала информацию о своих уязвимостях, которые привели к утечкам данных.
Секрет фирмы 04:42
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Общество

России предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Lenta.ru 05:14
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Игры

MicroMan — ещё один польский симулятор, теперь крошечного человека

Вдобавок польские разработчики трудятся над мрачным стелс-боевиком Black Steel, игрой об одной из самых известных катастроф Chernobyl: History of Nuclear Disaster и научно-фантастическим приключением Tales of Tomorrow: Experiment.
Игромания.ру 09:43
Футбол

«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Ндомбеле в парке

Metaratings 06:44
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Шоу-бизнес

Фото Жанны Фриске на следующий день после родов появилось в Сети

Архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появился в Сети. Он опубликован на фанатской странице сына певицы Платона.
News.ru вчера в 22:55
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
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