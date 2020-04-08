с чего всё началось

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

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