Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
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с чего всё началось
Власти предупредили жителей Москвы о появлении аферистов, которые проникают в квартиры под предлогом доставки продуктов и лекарств на дом, получения социальных выплат, проведения вакцинации или дезинфекции помещений, говорится
 на странице столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в условиях коронавируса

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