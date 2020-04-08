Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
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с чего всё началось
Власти предупредили жителей Москвы о появлении аферистов, которые проникают в квартиры под предлогом доставки продуктов и лекарств на дом, получения социальных выплат, проведения вакцинации или дезинфекции помещений, говорится на странице столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.Lenta.ru07:32
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Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
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Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Финансы
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей
Политика
Микробиолог Гинцбург назвал условия для снятия карантина
"Вторым элементом для прогноза станет банк сывороток, на основе его можно иметь объективные данные, какой популяционный иммунитет имелся и как он будет меняться", – считает Гинцбург.
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Малышева рассказала о состоянии Бабкиной
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Уханя — вирус побежден
Власти КНР сегодня разрешили свободный выезд из города. Автомобилистов выпустят в другие регионы, если они докажут, что здоровы.
Общество
В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн
Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Наука
Врачи: четыре привычки избавят от болезней после 40 лет
Развитие хронических заболеваний у людей старше 40 лет связано с их образом жизни.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса
Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в журнале NPR предложили использовать пандемию коронавируса для давления на Россию по вопросу возвращения Крыма Украине.
Общество
Опасное насекомое обнаружили в Подмосковье
Футбол
Мельгарехо может пострадать от самоизоляции сильнее всех в России
Игрок «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может сильнее других пострадать от самоизоляции в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Экономика
Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям
В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.
Политика
Песков: продление договора СНВ-3 зависит от США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о продлении договора СНВ-3 (сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) необходимо задавать руководству США, так как от них зависит, будет ли договор продлен, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
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Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Игры
Dead Cells выходит на Android 3 июня
В мае 2019 года студия Motion Twin и издательство Playdigious выпустили знаменитый рогалик Dead Cells на iOS.
Здоровье
Врач рассказала, каких лекарств не должно быть в аптечке для карантина
Медик рассказала, на каких лекарствах лучше всего сосредоточиться.
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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.