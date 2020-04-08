Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
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Политика
В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Авто
Volkswagen отказался от укороченного Volkswagen Polo
Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Финансы
Рубль укрепляет позиции к доллару и евро
Курс доллара США снизился по отношению к российскому рублю на открытии торгов на Московской бирже до 75,5 рубля.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
Оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами и перчатками разрешено вести только организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Армия и оружие
Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену
В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Общество
Названы самые яркие симптомы коронавируса
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841
За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
Общество
Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике
Аналитики прогнозируют, что это приведёт к росту инфляции. Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике.
Общество
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Политика
Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев
За единоросса Алексеева проголосовали 25 депутатов, за коммуниста Бондаренко - шесть человек, за представителя ЛДПР Денисенко - двое.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Общество
Власти Китая разрешили выезжать из Уханя
Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Общество
Мэр, пристававший к подчиненной, публично извинился за свое поведение
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, чье фривольное поведение во время онлайн-конференции стало достоянием всей страны, извинился перед депутатами и жителями.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Армия и оружие
В России закончили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М "Малка", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", который входит в Ростех.
Общество
За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника
Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон
В мультиплеере шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон, а в честь этого Infinity Ward и Activision поделились дорожной картой контента.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Число инфицированных коронавирусом на Украине стремительно растет. За сутки добавилось еще 68 случаев.