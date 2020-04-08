Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в условиях коронавируса

Вечерняя Москва06:39

Москвичей предупредили о новых способах мошенничества на фоне пандемии коронавируса

Говорит Москва06:03

Москвичей предупредили о мошенниках, пугающих штрафами за нарушение карантина

Телеканал 360°05:34

Москвичей предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Москва 2404:54

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

RT на русском04:45

Департамент регбезопасности Москвы предупредил о новых способах мошенничества на фоне коронавируса

Агентство Москва04:04

Мошенники нашли наглый способ заработать на карантине

ВЕСТИ: Приморье05 апреля в 00:30
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Политика

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Авто

Volkswagen отказался от укороченного Volkswagen Polo

Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Автоновости дня 05:48
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 06 апреля в 09:08
Финансы

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро

Курс доллара США снизился по отношению к российскому рублю на открытии торгов на Московской бирже до 75,5 рубля.
Рамблер вчера в 04:02
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

Оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами и перчатками разрешено вести только организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность.
МонаВиста 06 апреля в 07:34
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Армия и оружие

Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Lenta.ru 06:45
Общество

Названы самые яркие симптомы коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
РИА Новости 06:11
Общество

Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841

За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
RT на русском 06:47
Общество

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Аналитики прогнозируют, что это приведёт к росту инфляции. Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике.
Piter.tv 03:22
Общество

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
RT на русском 06:24
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев

За единоросса Алексеева проголосовали 25 депутатов, за коммуниста Бондаренко - шесть человек, за представителя ЛДПР Денисенко - двое.
КП - Саратов 07:07
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС 06:57
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Малышева рассказала о состоянии Бабкиной в реанимации

Газета.Ru 06:18
Общество

Власти Китая разрешили выезжать из Уханя

Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 12:33
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM вчера в 20:35
Общество

Мэр, пристававший к подчиненной, публично извинился за свое поведение

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, чье фривольное поведение во время онлайн-конференции стало достоянием всей страны, извинился перед депутатами и жителями.
Оka.fm 06:00
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»

Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Shraibikus News вчера в 09:52
Армия и оружие

В России закончили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М "Малка", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", который входит в Ростех.
Газета.Ru 06 апреля в 20:30
Общество

За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Вечерняя Москва 05 апреля в 06:34
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника

Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Летидор 06:25
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон

В мультиплеере шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон, а в честь этого Infinity Ward и Activision поделились дорожной картой контента.
ЭндлессГеймОвер 03:16
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Число инфицированных коронавирусом на Украине стремительно растет. За сутки добавилось еще 68 случаев.
Территория новостей 06 апреля в 05:20
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