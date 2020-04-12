Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.

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