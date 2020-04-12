Коронавирус
Говорит МоскваВласти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках
Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
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Происшествия
Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты
Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.
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Транспорт
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Футбол
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Sport24.ru 19:02
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как получить электронный пропуск.
Подмосковье Сегодня 13:06
Здоровье
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
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Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
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Общество
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Армия и оружие
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Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о жизни после развода с Джиганом
Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками в Instagram эмоциями, которые она испытывает во время бракоразводного процесса с Джиганом.
iReactor 08:08
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
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Коммерсантъ 19:15
Происшествия
Экс-нардеп Татьяна Черновол, обвиняемая в убийстве, назвала это «тактическим шагом»
Московский Комсомолец 09:16
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru 13:50
Экономика
Путин вернул социализм
Шутку про природу, которая настолько очистилась, что в Венецию вернулись дельфины, а в Россию — СССР, уже успели заездить.
Московский Комсомолец 10:38
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Sport24.ru 15:01
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
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В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ 06:47
Авто
Российские автозаводы массово возобновляют работу
Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода.
ТАСС 17:03
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Экономика
Новый госбюджет Украины: проект закона опубликован, денег хватит не всем
В сравнительной таблице законопроекта указывается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, при этом расходы вырастут с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.
Украина.ру 09:57
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают непростые времена. Из-за пандемии коронавируса они осталась без средств к существованию.
Комсомольская правда 18:52