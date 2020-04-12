Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВласти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках

Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
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Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

RT на русском14:36

Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Вести.Ru10:42

Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровой пропуск мошенниках

Москва 2412:11

Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих оформить спецпропуска

Коммерсантъ11:07

Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

РБК12:18

Власти Москвы предупредили о случаях мошенничества с получением пропуска в соцсетях

Вечерняя Москва10:23

Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих получить цифровой пропуск в соцсетях

ТАСС10:16
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

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Экс-нардеп Татьяна Черновол, обвиняемая в убийстве, назвала это «тактическим шагом»

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Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

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Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
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Российские автозаводы массово возобновляют работу

Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода.
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В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
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Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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