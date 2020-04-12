В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу. Для этого они запрашивают личные данные граждан.

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