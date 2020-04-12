Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу. Для этого они запрашивают личные данные граждан.
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Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

RT на русском14:36

Власти Москвы предупредили о случаях мошенничества с получением пропуска в соцсетях

Вечерняя Москва10:23

Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровой пропуск мошенниках

Москва 2412:11

Власти Москвы предупредили о появлении мошенников, предлагающих получить цифровой пропуск

Агентство Москва11:49

Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих оформить спецпропуска

Коммерсантъ11:07

Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

РБК12:18

Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих получить цифровой пропуск в соцсетях

ТАСС10:16
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
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Общество

Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса

Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания.
Kursk.com 14:15
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости 15:16
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя

РИА Новости 14:34
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Игры

Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей

Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM 09:11
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Происшествия

В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода

В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
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Политика

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
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Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости 10 апреля в 21:59
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
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Игры

В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands нашли поддержку трассировки лучей и VRS

Восьмое расширение World of Warcraft под названием Shadowlands, похоже, добавит в игру поддержку трассировки лучей (конкретно, теней) и затенение с переменной частотой (VRS).
3DNews 06:27
Политика

Украина планирует построить на Азовском море базу ВМС за $20 млн

Власти Украины сообщили о планах построить в течение двух лет базу военно-морских сил на Азовском море.
News.ru вчера в 12:02
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Наука

Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 вчера в 08:28
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
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Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Киберспорт

Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Общество

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 23:32
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Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
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Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
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Армия и оружие

Правительственные войска Ливии потеряли 21 бойца — ЛНА

Войска Правительства национального согласия (ПНС) потеряли 21 бойцы, сообщает пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) 12 апреля на своей странице в Twiteer.
ИА Красная Весна 15:48
Кино

Сценарист Гари Доберман снимет фильм по роману Стивена Кинга

Производством картины будет заниматься компания New Line Cinema. Роман «Жребий» был опубликован в 1975 году.
Inc-news.ru 10:31
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