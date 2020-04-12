Коронавирус
Вести.RuМосквичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Столичные власти предупредили жителей города об активизации мошенников в преддверии запуска пропускной системы. Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации
Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
Энергетика
В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском 15:52
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Общество
В Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом
В Москве начался первый этап выдачи пропусков для поездок на работу в связи с усилением мер борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 17:02
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Культура
Динозавр и Человек-зеркало станут новыми героями шоу «Маски»
Культуромания 10 апреля в 01:22
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Происшествия
В Иркутске задержали пациентов, сбежавших из психбольницы
Сбежавших из психбольницы шестерых пациентов задержали в Иркутске сотрудники уголовного розыска, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой
Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием.
Bimru.ru 05:17
Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области
Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
Здоровье
Коронавирус спровоцирует коллапс украинской системы здравоохранения
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выразил мнение, что эпидемия коронавируса может спровоцировать коллапс государственной системы здравоохранения.
MedikForum.ru 17:53
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Российская газета 11:33
Общество
Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля
Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Общество
В МВД рассказали о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции
В МВД РФ рассказали о смс, которые приходят россиянам и сообщают о штрафах за нарушение самоизоляции.
Южный Федеральный 05:33
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
Транспорт
В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг
Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:25
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
Технологии
IOS 14 позволит запускать приложения без установки
В исходном коде бета-версии мобильной операционной системы iOS 14 обнаружено упоминание функции, которая позволит запускать приложения без предварительной установки.
Pravda.Ru 10:48
Здоровье
Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье
Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Общество
Специалисты научили правильно хоронить умерших от коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что церемония прощания с гражданами, умершими от коронавируса должна проходить при закрытом гробе, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:15